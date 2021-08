Santana, Blessings and Miracles: la data di uscita, la tracklist e tutti i dettagli sul nuovo album del chitarrista messicano.

Carlos Santana sta tornando. Dopo aver rilasciato nuovi singoli come Move, di nuovo in collaborazione con Rob Thomas, e She’s Fire, il chitarrista messicano ha finalmente annunciato tutti i dettagli sul suo nuovo progetto discografico sulla lunga distanza. S’intitola Blessings and Miracles ed è in uscita nel prossimo mese di ottobre. Al suo interno, come spesso è capitato negli ultimi anni, ci saranno tantissimi ospiti di grande nome. Andiamo a scoprire cosa sappiamo su questo nuovo disco.

Carlos Santana

Carlos Santana: data di uscita e ospiti dell’album Blessings and Miracles

La data da segnare con un circoletto rosso sul calendario è il 15 ottobre. Spiega il 74enne chitarrista, parlando del nuovo disco: “Il titolo di questo album deriva dalla mia convinzione che siamo nati con poteri celesti che ci permettono di creare benedizioni e miracoli. Il mondo ti programma per non essere degno di quei doni, ma dobbiamo utilizzare la luce, lo spirito e l’anima: sono indistruttibili e immutabili“.

Al già citato Rob Thomas, nella lista delle guest star presenti nel disco ci sono grandi nomi della musica rock come Steve Winwood, il producer Rick Rubin, Kirk Hammett, rapper come G-Eazy, artisti come Chris Stapleton e Diane Warren, e spazio anche al compianto Chick Corea. L’album sarà anche una questione di famiglia. Alle tastiere troviamo infatti Salvador, figlio di Carlos, e alle voci la figlia Stella.

Santana: la tracklist di Blessings and Miracles

L’album, registrato parzialmente a distanza a causa dell’emergenza Covid, sarà presentato dal vivo con un tour negli Stati Uniti dal mese di settembre. Racconta ancora Santana: “Non scelgo le persone, è come se fossi stato scelto. Ma, ovviamente, sono onorato di lavorare con artisti così incredibili. Sono un surfista che cavalca quelle onde che diventano canzoni di diversi artisti, creatori e architetti. Sono molto fortunato ad avere l’opportunità di farlo“.

Di seguito la tracklist integrale:

1 – Ghost of Future Pull/New Light

2 – Santana Celebration

3 – Rumbalero (feat. Salvador Santana e Asdru Sierra)

4 – Joy (feat. Chris Stapleton)

5 – Move (feat. Rob Thomas, Zac Barnett e American Authors)

6 – A Whiter Shade of Pale (feat. Steve Winwood)

7 – Break (feat. Ally Brooke)

8 – She’s Fire (feat. Diane Warren e G-Eazy)

9 – Peace Power (feat. Corey Glover)

10 – America for Sale (feat. Kirk Hammett e Marc Osegueda)

11 – Breathing Underwater (feat. Stella Santana, Avi Snow, MVCA)

12 – Mother Yes

13 – Song for Cindy

14 – Angel Choir (feat. Gayle Moran Corea) / All Together (feat. Chick Corea)

15 – Ghoste of Future Pull II

Di seguito il video del singolo Move: