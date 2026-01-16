Santa Marinella, polemiche sui progetti PNRR

Le ex consigliere comunali di Santa Marinella, Patrizia Befani e Patrizia Ricci, hanno risposto alle affermazioni di un esponente politico che sosteneva che i progetti PNRR a Santa Marinella stessero andando bene. Secondo loro, questa affermazione è una “falsa partenza” e ribattono che la situazione è più complessa di come viene dipinta.

Le due ex consigliere criticano inoltre l’affermazione secondo cui un funzionario sarebbe rimasto al suo posto per merito, sostenendo che il contratto di questo funzionario scade nel corso del 2026 e che la nomina di un subcommissario potrebbe essere un tentativo di tutelarsi da possibili complicanze future.

Befani e Ricci hanno anche sollevato interrogativi sui progetti PNRR, che secondo loro continuano a registrare ritardi e opacità. Hanno chiesto chiarimenti su alcuni affidamenti diretti sotto soglia e sulle criticità che hanno causato le sospensioni dei lavori. Hanno espresso fiducia nella commissaria prefettizia, che potrà guidare la città verso il cambiamento necessario.