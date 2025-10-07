Santa Maria a Vico, De Lucia si dichiara indipendente

Il consigliere comunale di Santa Maria a Vico, Carmine De Lucia, ha annunciato di diventare indipendente. Questa decisione è stata presa in seguito alla candidatura della vicesindaca Veronica Biondo nella lista di Forza Italia per le elezioni regionali.

De Lucia ha sottolineato l’importanza di chiarire la sua posizione in questo contesto. L’esperienza di “Città Domani 2.0”, avviata cinque anni fa, si è sempre basata su un approccio civico, mirato alla partecipazione e al servizio alla comunità, oltre le divisioni politiche. Tuttavia, con la scelta di Biondo di candidarsi in un partito nazionale di centrodestra, teme che questo equilibrio civico venga compromesso.

Il consigliere ha denunciato ulteriormente che è problematico che la candidatura di Biondo avvenga mentre mantiene i ruoli di Vice Sindaco e Assessore, utilizzando posizioni civiche per una campagna di partito, coinvolgendo l’intera amministrazione in dinamiche politiche estranee al progetto originario. De Lucia, con radici nel centrosinistra e nel riformismo, sta contribuendo alla creazione del campo democratico per le elezioni regionali, in continuità con l’amministrazione attuale.

Nonostante questa svolta, De Lucia continuerà a dedicarsi ai progetti in corso, dal piano urbanistico alla viabilità, ma ha deciso di distaccarsi dal gruppo di maggioranza. Questa scelta rappresenta per lui un atto di coerenza e trasparenza verso i cittadini. Sostiene che un’amministrazione civica non dovrebbe trasformarsi in un comitato elettorale per un partito politico nazionale e ribadisce il suo impegno nel servire la comunità.