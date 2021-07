Trecento passeggeri del treno regionale 3070 da La Spezia per Milano sono bloccati nella stazione di Santa Margherita dopo che due ruote dell’ultima carrozza sono uscite dai binari: non ci sono feriti, ma sul posto è intervenuto il 118 e la Polfer. L’incidente si è verificato intorno alle 19 appena il treno è entrato in stazione. Una fortuna da un lato, perché è riuscito ad accostarsi al marciapiede e a far scendere tutti i passeggeri. La circolazione non è bloccata perché è rimasto libero un binario, ma si stanno registrando ritardi nell’ordine dei 50 minuti. Trenitalia avrebbe voluto far salire i passeggeri sul treno successivo, ma era già pieno. Due soluzioni allo studio: staccare l’ultima carrozza e far proseguire dopo gli accertamenti tecnici e di sicurezza il regionale, utilizzare altri treni in arrivo oppure organizzare dei pullman, ma è la decisione più lontana perché sono troppe le destinazioni.