Sanremo, vedere le 5 serate in platea costerà 1.290 euro

Vedere le cinque serate di Sanremo 2023 seduti nella platea del Teatro Ariston costerà 1.290 euro. Assistere al festival seduti in galleria, costerà un po’ meno della metà, 672 euro. La Rai, come da tradizione, a poco meno di un mese dal festival ha comunicato prezzi e modalità per aggiudicarsi i biglietti da privati cittadini.

Lunedì 16 gennaio 2023, dalle ore 9 alle ore 14, saranno aperte le richieste di prenotazione per gli abbonamenti a pagamento di platea e galleria delle cinque serate del 73° Festival della Canzone Italiana di Sanremo (7-11 febbraio 2023), e dei biglietti singoli a titolo gratuito esclusivamente per i disabili motori.

La richiesta di prenotazione degli abbonamenti privati (per un massimo di 2 a richiedente) si potrà effettuare soltanto on-line, compilando la scheda al link https://sanremo2023.aristonsanremo.com.

Il prezzo dell’abbonamento per le 5 serate in platea è appunto di 1.290 euro, per le 5 serate in galleria è di 672 euro. L’invio della richiesta non garantirà l’acquisto degli abbonamenti, che sarà confermato successivamente via e-mail. La richiesta di prenotazione di biglietti singoli per disabili motori dovrà invece essere effettuata all’indirizzo https://sanremo2023.aristonsanremo.com/disabili. Termini e condizioni per la vendita e l’utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti del 73° Festival della Canzone Italiana sono pubblicati sul sito https://sanremo2023.aristonsanremo.com.