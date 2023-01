Sanremo, tutti i cantanti provenienti da Amici: la lista completa

Tutti i cantanti di Amici di Maria De Filippi a Sanremo: da Marco Carta a Sangiovanni, da Emma a LDA.

C’è stato un periodo in cui partecipare ad Amici di Maria De Filippi, e magari vincere, significava quasi automaticamente andare a Sanremo e ambire come minimo al podio, se non anche alla vittoria. Negli ultimi anni questa tendenza si è ammorbidita. Ancora oggi sono molti i protagonisti del talent che riescono a qualificarsi subito per il Festival, ma difficilmente ottengono risultati indimenticabili. Nonostante questo, la quota defilippiana della kermesse rimane alta, a dimostrazione anche della buona qualità degli artisti lanciati dal talent di Canale 5, amatissimi dal pubblico e a volte anche dalla critica. Andiamo a scoprire insieme quali sono stati i cantanti in gara tra i Big del Festival dopo aver partecipato al noto programma.

Emma Marrone

Tutti i cantanti di Amici protagonisti a Sanremo

La grande epopea dei cantanti lanciati dal talent della conduttrice più amata dagli italiani si aprì proprio nel 2009, quando un giovane amatissimo dal pubblico, il sardo Marco Carta, si presentò al Festival di Sanremo con al curriculum una bella vittoria conquistata pochi mesi prima proprio ad Amici. La curiosità era alta, e Carta rispettò le aspettative: con la sua La forza mia arrivò infatti al primo posto, davanti al controverso Povia con Luca era gay e a Sal Da Vinci con Non riesco a farti innamorare:

Il copione si ripeté l’anno seguente. Il vincitore di Amici venne infatti ancora una volta coinvolto nel Festival. Si trattava di un altro cantante sardo, Valerio Scanu, un artista di indubbio talento che riuscì a bissare il successo per il talent, vincendo con Per tutte le volte che davanti all’inedito (e trash) trio composto da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici.

Nel 2011 la striscia di successi si interruppe a sorpresa. Direttamente da Amici arrivò infatti sul palco dell’Ariston Emma Marrone, vincitrice tra le più amate della storia del talent. Abbinata ai Modà, con un pezzo ancora oggi amatissimo come Arriverà, non riuscì a vincere ma arrivò seconda dietro a un artista straordinario come Roberto Vecchioni.

L’artista salentina riuscì a prendersi la sua rivincita ripresentandosi, con un anno di esperienza in più, nel 2012. Stavolta la vittoria non le scappò, con il brano Non è l’inferno. Nella stessa edizione di Sanremo, tra l’altro, direttamente da Amici arrivò anche Pierdavide Carone, che arrivò al quinto posto con Nanì, cantata insieme al grandissimo Lucio Dalla.

Passiamo al 2013, altro anno di Sanremo e altra partecipazione direttamente da Amici. In questa edizione a rappresentare il talent fu Annalisa, che arrivò nona con il brano Scintille. La tradizione, consolidata da un quinquennio, si interruppe nel 2014, per poi riprendere l’anno successivo. Nel 2015 oltre ad assistere al ritorno di Annalisa, nel cast furono inseriti anche i Dear Jack e Moreno, altri talenti lanciati proprio da Maria De Filippi. Il miglior risultato in questa edizione fu quello di Nali, che arrivò quarta con Una finestra tra le stelle:

Nel 2016 la quota Amici rappresentò addirittura una vera e propria colonia: parteciparono infatti ancora Annalisa, Alessio Bernabei da solista, i Dear Jack, Deborah Iurato con Giovanni Caccamo e anche Valerio Scanu. La classifica finale sorrise solo a Iurato, arrivata terza.

Discorso simile nel 2017, dove ancora una volta furono diversi gli ex protagonisti del talent a cimentarsi con il palco dell’Ariston: Alessio Bernabei e gli esordienti Elodie e Sergio Sylvestre. Andò abbastanza bene proprio a quest’ultimo, che si prese un buon sesto posto. E si arriva così al primo Sanremo firmato Baglioni, ovvero il primo Festival dell’epoca contemporanea, quello in cui gli artisti dei talent hanno avuto una fortuna relativa nella kermesse.

Nel 2018, infatti, parteciparono alla manifestazione Annalisa (ormai dal curriculum consolidato) e i The Kolors, all’esordio. L’anno dopo toccò a Enrico Nigiotti, Einar, Federica Carta, Irama e Briga. Tra loro solo Irama riuscì a ottenere un discreto successo. Di seguito il suo brano:

Nel 2020 iniziò quindi l’epopea di Amadeus. Un’epopea ancora con diversi protagonisti di Amici, ma con pochi squilli da parte dei giovani cantanti, sovrastati da colleghi dal talento forse più cristallino. Nell’ultima edizione pre-Covid parteciparono Alberto Urso, Elodie, Enrico Nigiotti, Giordana Angi e Riki. Nel 2021 tornò Annalisa e a lei si affiancarono Gaia e Irama. Nel 2022 è stata la volta di Aka 7even, Emma, Irama e Sangiovanni. Bene nella circostanza Irama (quarto) e Sangio (quinto).

E quest’anno? Nel 2023 a rappresentare la quota Amici sarà soprattutto LDA, grande protagonista dello scorso anno. Elodie è infatti ormai una stella decisamente lontana dalla cantante che esordì nel talent con i capelli rosa, mentre Mara Sattei, che pure si è seduta tra quei banchi, non ha inciso davvero nella sua partecipazione ad Amici.