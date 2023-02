Sanremo, Sylos Labini: "Bene ricordo Foibe, ma usiamo parola regime anche per comunismo"

“Va dato atto ad Amadeus del suo gesto, grazie anche alla pressione del mondo politico e intellettuale. Al Festival di Sanremo si è parlato di Foibe, ma utilizziamo pure la parola ‘regime’ anche per il comunismo, come per il regime nazisfascista. In un’Italia democratica i totalitarismi vanno sempre combattuti, da una parte e dall’altra, per ricordare i danni che hanno fatto”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos l’attore e regista, fondatore e direttore della rivista Culturaidentità, Edoardo Sylos Labini, commentando il ricordo delle Foibe al Festival di Sanremo.

Ed ha aggiunto: “La Rai è la prima azienda culturale del Paese, deve assolutamente recuperare questa sua peculiarità e visione. Con questo nuovo governo ha la possibilità di dimostrare che è un’azienda pluralista, diamo voce a chi, in questi ultimi anni, non l’ha avuta. Avevo proposto ad Amadeus di salire sul palco dell’Ariston per recitare la ‘La pioggia nel pineto’ di D’Annunzio – ha ricordato ancora – Una provocazione lanciata al convegno di Fratelli d’Italia per far capire come il nuovo immaginario italiano può essere rappresentato in chiave contemporanea raccontando la nostra grande tradizione. E poi ‘La pioggia nel pineto’ è una lirica musicalissima”.

“Ho avuto la fortuna di cominciare a lavorare con Alida Valli, originaria di Pola – ha proseguito Edoardo Sylos Labini- Quando morì la sua bara fu avvolta nella bandiera istriana. Nel 2014 le vollero consegnare una onorificenza in Croazia e la grande attrice, che aveva vissuto la pagina straziante dell’esodo giuliano – dalmata, disse semplicemente, ‘sono nata e voglio morire italiana’. Lo ripeto – ha concluso – il nuovo immaginario deve partire anche dal racconto di questi personaggi attraverso lo spettacolo, il teatro, il cinema, la musica”.