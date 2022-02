Il Festival di Sanremo eleggerà il suo vincitore facendo una media dei voti della Sala Stampa, della Giuria Demoscopica e del Televoto. Ovviamente è possibile monitorare l’andamento dei gusti del pubblico visualizzando anche altre classifiche, sempre aggiornate. Da iTunes (ovvero i singoli più acquistati) a Spotify (quelli più ascoltati), passando per la rotazione radiofonica ed il mai dimenticato YouTube dove tutti gli artisti – ad eccezione di uno – hanno caricato il loro video ufficiale.

Grande assente (presumo per una questione puramente anagrafica) è Massimo Ranieri che avrebbe deciso di non registrare nessun video ufficiale per la sua Lettera Di Là Dal Mare. Cosa che invece hanno fatto Gianni Morandi ed Iva Zanicchi che sono pure molto più grandi di lui. Tiè.

Anche questa classifica – aggiornata a questa mattina, 4 febbraio – rispecchia la classifica della terza serata con Mahmood, Blanco ed Elisa ai primi posti.

Sanremo su YouTube, la classifica dei video più visti: Mahmood, Blanco, Elisa e La Rappresentante Di Lista sul podio

5,1 milioni di views | Mahmood e Blanco

960 mila views | Elisa

900 mila views | La Rappresentante Di Lista

740 mila views | Iram

680 mila views | Rkomi

670 mila views | Ana Mena

600 mila views | Sangiovanni

510 mila views | Michele Bravi

550 mila views | Noemi

460 mila views | Gianni Morandi

400 mila views | Dargen D’Amico

390 mila views | Achille Lauro

380 mila views | Fabrizio Moro

370 mila views | Emma

290 mila views | Giusy Ferreri

260 mila views | Aka7even

235 mila views | Ditonellapiaga e Rettore

130 mila views | Matteo Romano

118 mila views | Le Vibrazioni

95 mila views | Highsnob e Hu

90 mila views | Yuman

58 mila views | Giovanni Truppi

45 mila views | Tanani

30 mila views | Iva Zanicchi