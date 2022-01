Non bastasse il toto-Quirinale, comincia a impazzare anche il toto-Sanremo, a soli quattro giorni oramai dal via alla 72esima edizione del ‘Festival della Canzone italiana’. Secondo gli esperti Sisal, in testa alle quotazioni per la vittoria sono a pari merito Elisa e il duo Mahmood & Blanco dati a 4; dopo i primi due, seguono sul terzo gradino del podio a parità Achille Lauro, Sangiovanni e La Rappresentante di Lista dati a 9.

Quindi a seguire, un quartetto composto da Emma, Irama, Rkomi e Massimo Ranieri a 12; Dargen D’amico a 16; Fabrizio Moro, Gianni Morandi e Michele Bravi a 20; Ditonellapiaga con Donatella Rettore e Noemi a 25; Aka 7even, Le Vibrazioni, Giovanni Truppi e Tananai a 33; Yuman a 40; Ana Mena, Giusy Ferreri e Matteo Romano a 50; Highsnob con Hu a 66; e infine Iva Zanicchi data a 100, all’ultimo posto delle quotazioni.

(di Enzo Bonaiuto)