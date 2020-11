Amadeus ha confermato il Festival di Sanremo, nonostante l’emergenza Coronavirus: ecco le dichiarazioni del direttore artistico e presentatore.

Il Festival di Sanremo 2021 si farà dal 2 al 6 marzo. Lo ha confermato ancora una volta Amadeus, direttore artistico e presentatore della kermesse, in un’intervista a Il Messaggero. Non sono previsti slittamenti di alcun genere. Mentre si avvia alla conclusione l’avventura di AmaSanremo, il conduttore si proietta già sul Festival dei Big, anticipando qualcosa sulle canzoni e sugli ospiti dei suoi sogni…

Sanremo 2021: Amadeus parla dei Big in gara

Senza pubblico non può esserci Sanremo, e questo lo sanno tutti, spiega Amadeus. Le persone devono poter arrivare in città e stare tranquille. Ora è il momento di riorganizzare tutto, e Rai e Comune sono al lavoro per garantire un Festival che non deluda le aspettative. Un Festival che avrà Big sorprendenti ma nessuna canzone sul Covid.

Amadeus

Queste le dichiarazioni di Amadeus sui possibili concorrenti: “Nessuna canzone parla di Covid, grazie a Dio. E un centinaio sono davvero belle […] C’è di tutto e di ogni genere. So già che avrò l’imbarazzo della scelta. Meno male: vorrei fare una gran festa per celebrare la rinascita del mondo della musica, così colpito dal virus, e di tutti noi“. Le indiscrezioni parlando di artisti come Luca Carboni, Michele Bravi, Zero Assoluto, Fulminacci, ma anche Elodie, Tommaso Paradiso, Francesco Renga, Bugo, Maneskin e tanti altri. Amadeus non si sbilancia, ma lascia un indizio: “Non dico una parola. Qualcuno di questi, però, alla fine potrebbe anche esserci“.

A Sanremo Jovanotti e Mina?

Sugli ospiti, il presentatore sembra avere già in mente qualcuno. Ad esempio Jovanotti, il suo amico Lorenzo Cherubini. Per lui le porte sono sempre aperte, anche se il conduttore afferma che non si sono ancora sentiti.

Ma un altro grande nome, forse il più grande, potrebbe essere quello di Mina, che lo scorso anno era candidata anche al ruolo di direttore artistico. Spiega il presentatore: “Mina è Mina. Colgo l’occasione per invitarla sul palco dell’Ariston. Sarebbe un onore, un regalo meraviglioso che gli italiani non dimenticherebbero mai“.

Di seguito il video di Fai rumore, canzone vincitrice di Sanremo 2020: