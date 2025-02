Sanremo, Selvaggia Lucarelli svela un’altra ‘vittima’ delle scale

Mancano poche ore all’inizio di Sanremo 2025, ma dietro le quinte ci sono stati alcuni imprevisti, compreso l’infortunio di Kekko dei Modà. Dopo la caduta di Francesca Michielin dalle scale del teatro Ariston, Kekko, secondo quanto riportato dalla giudice di “Ballando con le stelle”, Selvaggia Lucarelli, sarebbe anche lui caduto, procurandosi dei dolori a una costola. La situazione di Kekko è attualmente sotto valutazione, ma sembra che non sia grave, dato che il frontman della band milanese sarebbe tornato sul palco per le prove del Festival.

La data di inzio, fissata per questa sera, segna il debutto della 75esima edizione del Festival di Carlo Conti, che andrà in onda su Rai 1 dalle 20:40. Nonostante l’incidente, Francesca Michielin parteciperà regolarmente alla competizione con il suo brano “Fango in paradiso”. La cantante ha scherzato sul suo infortunio, dicendo: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston”. La Lucarelli, in tono ironico, ha commentato la sequela di infortuni durante gli show di Rai 1, ricordando le sue esperienze a “Ballando con le stelle”.

L’allerta per la caduta di Kekko è rientrata e la situazione sembra sotto controllo, permettendo al cantante di esibirsi stasera con i Modà, presentando il brano “Non ti dimentico”, che ha già attirato critiche per il suo testo. In attesa del Festival, gli occhi restano puntati sugli sviluppi post-infortunio di entrambi gli artisti.