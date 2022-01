Il Festival Sanremo 2022 non è ancora iniziato e già circolano pettegolezzi su una presunta litigata tra due cantanti che saliranno sul palco dell’Ariston tra una settimana. Poco fa il social media manager Angelo Napolillo ha pubblicato due tweet su un rumor che riguarda Donatella Rettore e Ditonellapiaga: “Pare che Ditonellapiaga e Donatella Rettore abbiano inaugurato l’Ariston con la prima furiosa lite di questa edizione. E pare sia colpa dello stylist di Donatella. Sembra che a quest’ultima i look della sua compagna d’avventura proprio non vadano a genio“.

In appena un’ora questa voce ha fatto il giro dei social ed è stata commentata anche dal giornalista di Panorama e Il Fatto Quotidiano Francesco Canino. Per adesso però è tutto da prendere con le pinze, perché le dirette interessate non hanno commentato l’indiscrezione.

leggo già di presunte tensioni tra Rettore e Ditonellapiaga. Lo sapete come finisce, vero? #Sanremo2022 pic.twitter.com/ecX3MBZetc — Francesco Canino (@fraversion) January 26, 2022

Martedì 4 Febbraio 2022. Sanremo.

Rettore e Ditonellapiaga dopo la prima esibizione sul palco dell’Ariston. #Sanremo2022 pic.twitter.com/8MGny8kGlK — Davi De (@davided81) January 26, 2022

🚨🚨🚨PARE PER COLPA DELLO STYLIST DI DONATELLA.

PARE CHE A QUEST’ULTIMA I LOOK DELLA SUA COMPAGNA D’AVVENTURA PROPRIO NON VADANO A GENIO.🚨🚨🚨#Sanremo2022 — NAP🤫LILLO (@AngeloNapolillo) January 26, 2022

Donatella Rettore su Ditonellapiaga e Sanremo: