Sanremo, premio per il Miglior Testo: tutti i vincitori

Tutti i vincitori del Premio per il Miglior Testo di Sanremo dal 2013 a oggi.

Tra i tanti premi che rendono il Festival di Sanremo una delle serate più attese della musica italiana, negli anni più recenti se ne sono aggiunti alcuni dall’importanza non discutibile. Dal 2013, ad esempio, è stato assegnato il Premio per il Miglior Testo, intitolato al grande paroliere Sergio Bardotti. Un riconoscimento che viene assegnato al miglior testo in assoluto, senza distinzione tra Big e Giovani. Particolare da non trascurare. Andiamo a ricordare insieme tutti i vincitori degli anni passati.

Sanremo: tutti i vincitori del Premio per il Miglior Testo

Nelle sette edizioni del Festival in cui è stato assegnato questo premio, in diverse occasioni a vincere sono stati brani portati da artisti non della categoria Big. Un dato interessante, che sottolinea come a volte i grandi della nostra musica badino più all’apparenza che alla sostanza.

Francesco Gabbani

Il primo vincitore, nel 2013, fu Il Cile, cantautore toscano che presentò il brano Le parole non servono più. Nel 2014 fu la volta di un grande autore della storia di Sanremo, Cristiano De André, che in quell’anno presentò Invisibili. Nel 2015 a vincere fu il semi-sconosciuto Kaligola con la sua Oltre il giardino, mentre l’anno dopo toccò a Francesco Gabbani, che fece incetta di premi in quell’edizione grazie ad Amen.

Nel 2017 la seconda interprete dei Grandi a vincere il premio per il Miglior testo fu Fiorella Mannoia con Che sia benedetta. Nel 2018, invece, la vittoria fu assegnata a Mirkoeilcane e alla sua emozionante Stiamo tutti bene. Nel 2019 ha trionfato Daniele Silvestri, che ha confermato il suo status di favorito con il capolavoro Argentovivo, che vanta anche una splendida strofa del rapper Rancore. Nel 2020 il vincitore è stato invece proprio Rancore nel con Eden, mentre nel 2021 a conquistare il premio è stata Madame con la sua Voce. L’ultimo a conquistare il testo, nel 2022, è stato Fabrizio Moro con Sei tu.

Di seguito il video ufficiale del testo premiato lo scorso anno: