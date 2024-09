Sanremo Padel Tour, dal 27 al 29 settembre le stelle giocano in piazza

Il Sanremo Padel Tour si svolgerà dal 27 al 29 settembre 2024 in Piazza Cristoforo Colombo, un evento che unisce sport e turismo, organizzato da ‘E20 Sanremo’ con il patrocinio del Comune di Sanremo e il supporto di diverse istituzioni locali. Presentato oggi da Fulvio Gazzola, AD di ‘E20 Sanremo’, l’evento segna l’inizio di un ampio tour di padel che si svilupperà in tutta Italia nel 2025. Gazzola ha enfatizzato come il tour non solo promuoverà il padel, ma metterà anche in risalto la cultura turistica di Sanremo.

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, e l’assessore al Turismo e Sport, Alessandro Sindoni, hanno sottolineato l’importanza di questo evento per valorizzare ulteriormente il nome della città. Il festival avrà come protagonisti quattro campioni del padel: Federico Chingotto (numero 4 del ranking mondiale), “Momo” Gonzalez (11), Javier Barahona (37) e Javi Garcia (48), che si sfideranno sul campo sabato 28 settembre.

Inoltre, parteciperanno due ‘leyendas’ del padel: Gaby Reca, pluricampione del mondo e attuale coach, e Marcela Ferrari, ex coach di Fernando Belasteguin e adesso allenatrice della nazionale italiana. Ferrari ha recentemente guidato la nazionale a un secondo posto agli Europei di padel a Cagliari. Reca e Ferrari saranno anche protagonisti di una sfida VIP che includerà quattro ex calciatori: Demetrio Albertini, Nicola Amoruso, Nelson Dida e German Denis.

L’evento promette anche di includere iniziative per la promozione dell’inclusività, come quella con Alessandro Ossola, atleta paralimpico e presidente dell’associazione Bionic People, nonché fondatore dell’Inclusive Padel Tour. Questo aspetto mostra l’impegno degli organizzatori a rendere il padel uno sport aperto a tutti e a sensibilizzare il pubblico sulla diversità e sull’inclusione.

In conclusione, il Sanremo Padel Tour si preannuncia come un evento di grande rilevanza, capace di attrarre non solo appassionati di padel, ma anche turisti e sostenitori dello sport, contribuendo a rinforzare l’immagine di Sanremo come una delle capitali italiane dello sport e del turismo.