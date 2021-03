Scoppia la polemica per i fiori negati agli uomini, ma ci pensano le donne in gara a sistemare la situazione.

Il paradosso di Sanremo 2021? Avere sul palco Achille Lauro che dice di essere “sessualmente tutto e genericamente niente” e poi regalare i mazzi di fiori solo alle artiste donne. Per fortuna ieri sera proprio le cantanti in gara hanno dato il via ad una piccola rivoluzione floreale. Francesca Michielin ha preso il mezzo che le è stato consegnato e l’ha voluto dare al suo collega: “Una sera per uno, adesso tocca a Fedez“. Amadeus tra il divertito e il perplesso ha esclamato: “Ah, ecco wow“.

Stessa cosa l’ha fatta Vittoria, la bassista dei Maneskin, che a fine esibizione ha donato il bouquet all’ospite Manuel Agnelli. A chiudere il cerchio c’ha pensato Arisa, che dopo aver cantato Quando, ha regalato l’omaggio floreale a Michele Bravi.

Insomma, inutile avere un cast per giovani, fare attenzione ai social e invitare Lauro se poi ci si ostina a portare avanti queste abitudini che puzzano di anni 50.

“STASERA FACCIAMO UNA SERA IO E UNA FEDERICO” FRANCESCA CHE DA I SUOI FIORI A FEDERICO AMORII 😭😭😭 #Sanremo2021 pic.twitter.com/ld9ZlvFqEe — 🐻💖 (@payneisallboy) March 4, 2021

Finalmente il mio sogno si realizza grazie, doniamo i fiori a tutt* Educhiamo gli uomini alla grazia. @francescacheeks #Sanremo2021 pic.twitter.com/6wPArvuVuh — Luigi Cielo Lioce (@LuigiLioce) March 4, 2021

Måneskin, Francesca e Arisa che si ribellano totalmente ai fiori dati solamente alle donne ed iniziano una rivoluzione, LI AMO#Sanremo2021 — 💐 💐 (@yleniaindenial) March 4, 2021

Arisa che dà i fiori a Michele.. dai che se continuiamo così, l’aboliamo questa distinzione di genere❤️#Sanremo2021 https://t.co/bTQDYfHLSl — Irene🍀 (@ireeene_m) March 4, 2021

comunque stasera è stato abbattuto un po’ di più il patriarcato dando i fiori agli uomini io la considero una vittoria ❤#Sanremo2021 pic.twitter.com/f0OAAwQd1s — giulia commenta Sanremo 💐 (@lastgiuli) March 4, 2021

Va detto però che la vera madrina della ‘rivoluzione dei fiori’ è stata la cantante dei La rappresentate di Lista, che nella prima serata del Festival ha sventrato il suo mazzo e l’ha diviso con il collega.

Leggo di Francesca Michielin che sdogana il dare il mazzo di fiori solo alle donne, condividendolo con Fedez. Ma se tutto è partito la sera prima dalla rappresentante di lista#sanremo2021pic.twitter.com/fBv524nOLk — ᴄᴀᴛᴀʟᴅᴏ ᴀᴄᴋᴇʀᴍᴀɴ (@cataldoski) March 5, 2021

Sanremo 2021: Anche Alessandro Zan ha parlato della polemica dei ‘fiori’.

“Dai Amadeus emancipa un po’ il festival! Fiori di Sanremo anche ai cantanti uomini!”

Dai Amadeus emancipa un po’ il festival! Fiori di Sanremo anche ai cantanti uomini! 💐 #Sanremo2021 — Alessandro Zan (@ZanAlessandro) March 4, 2021