Sanremo: le Nuove Proposte

Con la chiusura di Sarà Sanremo e la finalissima dal Teatro del Casinò, il mosaico del Festival di Sanremo 2026 è finalmente composto. Le Nuove Proposte sono in tutto quattro. I primi due sono i vincitori di Sanremo Giovani, mentre gli ultimi due sono stati selezionati da Area Sanremo, come previsto dal nuovo regolamento del Festival.

I quattro giovani artisti si aggiungono così al cast dei 30 Big in gara al Festival della Canzone Italiana, in programma dal 24 al 28 febbraio su Rai 1, Rai Radio 2 e in streaming su RaiPlay. Il festival presenterà un caleidoscopio di linguaggi musicali diversi che spaziano dal cantautorato puro all’elettronica pop, fino alle contaminazioni urban. Le Nuove Proposte 2026 sono un gruppo di giovani artisti che rappresentano una varietà di stili musicali.