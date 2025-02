Sanremo: le ‘assurde’ critiche social a Marta Donà, manager di Olly

Marta Donà, manager di Olly, è al centro di una tempesta di critiche sui social dopo il successo del cantante al 75esimo Festival di Sanremo. Oltre alla delusione di alcuni fan per l’assenza dei loro beniamini nella top 5, molti utenti si scagliano contro di lei, accusandola di aver danneggiato la musica italiana e di aver orchestrato manovre oscure per portare i suoi artisti alla vittoria. Nella sua “scuderia”, oltre a Olly, ci sono anche altri talenti come Angelina Mango, Marco Mengoni e i Maneskin, ma il focus delle critiche rimane su di lei. Enrico Mentana ha fatto notare come il numero 15, che rappresentava Angelina Mango nel 2023, sia coinciso con la vittoria di Olly.

Tuttavia, Selvaggia Lucarelli ha preso le difese di Donà, sottolineando che non è giusto attribuirle meriti discutibili o chiamarla burattinaia di giochi di potere. La Lucarelli afferma che la spiegazione delle vittorie è semplicemente il talento di Donà e dei suoi artisti, e che non si può ridurre tutto a ipotesi infondate. Riconosce il suo valore e la sua abilità, affermando che, oltre a nomi affermati come Caterina Caselli e Paola Zukar, anche Marta Donà si sta affermando nella discografia come una figura rispettata e capace di scoprire e valorizzare talenti emergenti. La situazione evidenzia come, nel panorama musicale dominato dagli uomini, la sua figura possa infastidire, ma non si può negare il suo successo nel settore.