Sanremo: Laura Pausini conduttrice

Laura Pausini sarà al fianco di Carlo Conti in tutte le cinque serate del Festival di Sanremo. La cantante, che ha vinto la sezione nuove proposte nel 1993 con “La solitudine”, sarà una presenza fissa insieme a Max Pezzali. Pausini ha dichiarato di essere emozionata e felice di partecipare al festival, che definisce “tutti i miei sorrisi”.

La cantante sarà anche una conduttrice “moderata” che piace al governo. La sua carriera è costellata da successi internazionali e non ha mai avuto gaffe o scivoloni. In passato, si è rifiutata di cantare “Bella ciao” in un programma televisivo spagnolo, definendolo un brano politico più che un simbolo di resistenza. Ha precisato di non cantare canzoni politiche e di voler evitare di essere usata per propaganda politica.

La scelta di non cantare “Bella ciao” ha suscitato polemiche, con la deputata socialista Adriana Lastra che ha criticato la Pausini. La cantante ha poi precisato di aver scelto di non cantare un brano che è stato strumentalizzato in contesti politici diversi e di essere sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati. Ha anche affermato di aborrire il fascismo e ogni forma di dittatura, e che la sua musica e carriera hanno dimostrato i valori in cui crede.

