Sanremo, Laura Pausini con Carlo Conti

Molti speravano di vedere al Festival di Sanremo 2026 nuovamente Carlo Conti affiancato da Maria De Filippi, come nell’edizione del 2017. Tuttavia, pare che questo non accadrà, poiché secondo Chi Magazine, Maria De Filippi ha deciso di non essere presente in alcun modo alla kermesse ligure.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini sostiene che a fare da spalla a Conti sarà invece Laura Pausini. Se il suo nome fosse confermato, avverrebbe ciò che già si è visto negli ultimi anni, ovvero scegliere come co-conduttore un artista di grande popolarità per valorizzarne il repertorio musicale durante il Festival.

Pausini dovrebbe seguire le orme di Tiziano Ferro, alternando la sua presenza sul palco come co-conduttore e ospite big, intonando i suoi brani celebri. Nel frattempo, Carlo Conti ha rivelato la lista dei big in gara, che saranno 30 e non 26 come inizialmente preventivato. Dopo l’annuncio, tanti utenti hanno mugugnato e protestato sui social, affermando che di artisti realmente big ce ne sono pochissimi.

Da segnalare il ritorno di Patty Pravo e Raf, e la prima partecipazione di Tommaso Paradiso. Sull’Ariston torneranno anche Fedez e Marco Masini, in coppia, dopo aver duettato lo scorso anno nella serata dedicata alle cover.