8.3 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Salute

Sanremo: la psicologia clinica digitale avanza

Da stranotizie
Sanremo: la psicologia clinica digitale avanza

La psicologia clinica digitale dell’ASL1 sta compiendo un salto di qualità con l’introduzione della Video Game Therapy, una terapia che utilizza i videogiochi come strumento per lavorare su emozioni, pensieri e comportamenti. Il progetto, coordinato dalla dottoressa Stefania Guasco e dallo psicologo Marco Chiapparino, si concentra sugli effetti del gaming sulla regolazione emotiva negli adolescenti e prevede uno studio osservazionale con un campione di adolescenti tra i 13 e i 17 anni con disturbi psicopatologici.

Il progetto fa parte del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI Francia-Italia ALCOTRA e si svolge in collaborazione con l’ospedale Regina Margherita di Torino. La ricerca è multicentrica e prevede la raccolta di dati in due punti, uno in Piemonte e uno in Liguria. Il videogioco utilizzato per lo studio è “Figment”, un gioco che consente di lavorare sulla regolazione emotiva e che è stato scelto per la sua adattabilità all’età degli adolescenti e per la sua classificazione Pegi.

Il percorso terapeutico prevede sei-otto sedute di gioco in setting terapeutico, durante le quali gli adolescenti sviluppano la storia del videogioco insieme al terapeuta. Prima, durante e dopo l’intervento, vengono somministrati test psicometrici specifici sulla regolazione emotiva per verificare se i pazienti abbiano acquisito una maggiore capacità di riconoscere, modulare e gestire le proprie emozioni.

Il ME-LAB di Arma di Taggia, dove si svolge lo studio, è dotato di postazioni dedicate e console per i videogiochi. Il laboratorio sta lavorando anche allo sviluppo di gruppi videoludici rivolti a ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo del progetto è quello di verificare se la Video Game Therapy possa essere un’efficace terapia per migliorare la regolazione emotiva negli adolescenti con disturbi psicopatologici. Se i risultati saranno positivi, la Video Game Therapy potrebbe essere integrata stabilmente nei percorsi del ME-LAB e in altre articolazioni della salute mentale e della neuropsichiatria infantile.

Articolo precedente
Natale a Senigallia
Articolo successivo
Pallavolo: Dinamo Molfetta sconfitta in casa
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.