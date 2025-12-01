Sanremo: la psicologia clinica digitale avanza

La psicologia clinica digitale dell’ASL1 sta compiendo un salto di qualità con l’introduzione della Video Game Therapy, una terapia che utilizza i videogiochi come strumento per lavorare su emozioni, pensieri e comportamenti. Il progetto, coordinato dalla dottoressa Stefania Guasco e dallo psicologo Marco Chiapparino, si concentra sugli effetti del gaming sulla regolazione emotiva negli adolescenti e prevede uno studio osservazionale con un campione di adolescenti tra i 13 e i 17 anni con disturbi psicopatologici.

Il progetto fa parte del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VI Francia-Italia ALCOTRA e si svolge in collaborazione con l’ospedale Regina Margherita di Torino. La ricerca è multicentrica e prevede la raccolta di dati in due punti, uno in Piemonte e uno in Liguria. Il videogioco utilizzato per lo studio è “Figment”, un gioco che consente di lavorare sulla regolazione emotiva e che è stato scelto per la sua adattabilità all’età degli adolescenti e per la sua classificazione Pegi.

Il percorso terapeutico prevede sei-otto sedute di gioco in setting terapeutico, durante le quali gli adolescenti sviluppano la storia del videogioco insieme al terapeuta. Prima, durante e dopo l’intervento, vengono somministrati test psicometrici specifici sulla regolazione emotiva per verificare se i pazienti abbiano acquisito una maggiore capacità di riconoscere, modulare e gestire le proprie emozioni.

Il ME-LAB di Arma di Taggia, dove si svolge lo studio, è dotato di postazioni dedicate e console per i videogiochi. Il laboratorio sta lavorando anche allo sviluppo di gruppi videoludici rivolti a ragazzi con disabilità e disturbi dello spettro autistico. L’obiettivo del progetto è quello di verificare se la Video Game Therapy possa essere un’efficace terapia per migliorare la regolazione emotiva negli adolescenti con disturbi psicopatologici. Se i risultati saranno positivi, la Video Game Therapy potrebbe essere integrata stabilmente nei percorsi del ME-LAB e in altre articolazioni della salute mentale e della neuropsichiatria infantile.