Musica

Sanremo Italia Big in gara

Il direttore artistico del Festival di Sanremo, Carlo Conti, ha finalmente rivelato i nomi dei Big che saliranno sul palco dell’Ariston dal 24 al 28 febbraio. La lista, attesissima, è il risultato di settimane di ascolti, valutazioni e selezioni e darà forma alla nuova edizione della kermesse più seguita d’Italia.

Al momento, l’elenco diffuso da Conti è in aggiornamento, ma rappresenta il cuore della competizione che porterà alla proclamazione del successore di Olly, trionfatore con il brano “Balorda nostalgia”. I nomi verranno completati nelle prossime ore, con la pubblicazione definitiva attesa entro la giornata.

L’annuncio conferma la volontà di Conti di costruire un Festival equilibrato, dove convivono generi diversi, nuove tendenze e ritorni eccellenti. La scelta dei Big inciderà profondamente sull’identità della prossima edizione, già definita da molti come “la più imprevedibile dell’era Conti”.

Il pubblico è già in fermento sui social alla ricerca dei primi commenti, delle possibili polemiche e delle previsioni sul favorito. Una cosa è certa: tra i nomi che verranno rivelati si nasconde l’artista che verrà proclamato nuovo vincitore del Festival della Canzone Italiana nella serata finale di sabato 28 febbraio.

L’elenco definitivo verrà aggiornato non appena la Rai renderà pubblici tutti i cantanti ammessi.

