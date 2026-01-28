Sanremo: i favoriti per la vittoria

La 76esima edizione del Festival di Sanremo si avvicina e occuperà il palco del teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. Le scommesse sono già iniziate per capire chi saranno i favoriti, secondo le quote dei bookmakers.

Tra i favoriti ci sono Tommaso Paradiso con la sua canzone “I Romantici” e il tandem Fedez-Masini con la loro “Male necessario”, entrambi con una quota di 6.00. Una sorpresa potrebbe essere Sayf, il giovane rapper italo-tunisino, che tenta la scalata con la sua “Tu mi piaci tanto” con la stessa quota.

Proseguendo la lista dei possibili vincitori, con una quota di 7,50 c’è Ermal Meta con la sua “Stella Stellina”. Poi ci sono Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fulminacci, tutti quotati a 12.

Tra gli artisti con le quote più alte ci sono Raf e Francesco Renga a 100, in compagnia di J-AX, Leo Gassman e Bambole di Pezza. I veri e propri outsider sono Elettra Lamborghini, Samurai Jay, LDA e Aka 7even, dati a 200.

Il Festival di Sanremo ha un impatto economico diretto di 245 milioni di euro, con un incremento rispetto all’edizione precedente. Gli investimenti per l’organizzazione del Festival hanno generato un impatto economico diretto di 20 milioni di euro e un impatto economico indiretto di 20,3 milioni.

Tra gli sponsor di questa edizione ci sono Costa Crociere, Eni con Enilive e Plenitude, Suzuki e TIM, che rinnovano la loro presenza come Main Partner del Festival. Ci sono anche Generali e il Cioccolato Novi, mentre tra le novità ci sono Air Wick, Eurospin, L’Oréal Paris e Rowenta.