Sanremo, i cantanti provenienti da X Factor: la lista completa

Tutti i cantanti di X Factor a Sanremo: da Marco Mengoni a gIANMARIA, passando per Noemi a Giusy Ferreri.

C’è stato un periodo in cui partecipare ad Amici di Maria De Filippi, e magari vincere, significava quasi automaticamente andare a Sanremo e ambire come minimo al podio, se non anche alla vittoria. Così non è stato per X Factor, l’altro principale talent musicale italiano. Certo, non sono mancati casi di clamorosi exploit anche per il programma ora su Sky. Basti vedere il caso emblematico di Marco Mengoni. Solitamente però i protagonisti di questo talent hanno trovato davanti una strada più in salita per poter arrivare sul palco dell’Ariston. Andiamo a scoprire insieme quali sono stati i cantanti in gara tra i Big del Festival dopo aver partecipato al noto programma.

Tutti i cantanti di X Factor protagonisti a Sanremo

La prima edizione di X Factor che ha consegnato al Festival degli artisti degni del palco dell’Ariston è stata la terza, quella del 2009. Un’edizione che metteva in palio addirittura un posto tra i Big, in automatico, per il vincitore (all’epoca il talent andava in onda ancora sulla Rai). A vincere fu Marco Mengoni, che fece così il suo debutto prendendosi un ottimo terzo posto, davanti a un’altra artista venuta fuori da quella edizione del talent, Noemi.

Noemi

Doppietta da X Factor anche nel Festival di Sanremo successivo, quello del 2011, il primo, indimenticabile, per Giusy Ferreri. Partecipò a quell’edizione anche Nathalie, cantante che negli anni seguenti non è riuscita ad allungare il suo momento d’oro.

Nel 2012 a rappresentare il talent fu di nuovo Noemi, mentre nell’edizione successiva, quella vinta da Marco Mengoni, fece il suo esordio sul palco dell’Ariston anche Chiara Galiazzo, reduce dall’exploit all’interno del programma.

Proseguiamo con Sanremo 2014, che vide protagonista ancora una volta Noemi, mentre nel 2015 ci fu l’esordio di Lorenzo Fragola, che aveva vinto l’edizione precedente di X Factor. Per la prima volta furono tre i Big provenienti dal talent nel 2016: oltre alla solita Noemi, ancora una volta Fragola e al debutto Francesca Michielin. Nel 2017 fu invece la volta di Michele Bravi, anche lui alla prima partecipazione a Sanremo, in un’edizione in cui erano presenti anche Giusy Ferreri e Chiara.

Michele Bravi

Da questo momento in avanti la strada per i talenti di X Factor divenne però più complicata. Nel 2017 nel cast era presente solo Noemi, ormai una Big a tutti gli effetti, a prescindere dal talent. Nel 2019 fece il suo esordio Enrico Nigiotti, ma il grande protagonista fu Mahmood. Il cantautore vinse con Soldi diversi anni dopo aver preso parte, senza successo, A X Factor.

E arriviamo agli anni recenti. Nel 2020 tornò il vincitore del talent nell’edizione precedente, Anastasio, insieme al ritorno di Nigiotti. Nel 2021 il talent fu rappresentato da Francesca Michielin, Noemi, da Gaia (reduce anche dalla vittoria di Amici) e soprattutto dai Måneskin, arrivati al Festival a diversi anni di distanza dal secondo posto nel talent. Lo scorso anno abbiamo riavuto Giusy Ferreri, Noemi e Michele Bravi, mentre nel 2023 toccherà a Mengoni e agli esordienti Leo Gassmann e gIANMARIA portare in alto la bandiera del talent.

Di seguito il meglio dell’artista vicentino nel programma: