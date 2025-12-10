Sanremo: i cantanti più social

Il Festival di Sanremo non è solo musica, ma anche una finestra di osservazione sul rapporto tra artisti e social media. I canali digitali rappresentano una parte fondamentale della comunicazione degli artisti, soprattutto durante eventi ad altissima esposizione come la kermesse dell’Ariston. Dai dati analizzati emerge che Instagram resta il punto di incontro generazionale, TikTok si conferma terreno fertile ma non per tutti, mentre Facebook continua a essere snobbato soprattutto dagli artisti più giovani.

Tutti i 30 Big in gara a Sanremo risultano presenti su Instagram, rendendo la piattaforma il social più trasversale tra le generazioni artistiche coinvolte. Un dato che conferma come Instagram resti centrale per la costruzione dell’immagine pubblica e per l’interazione diretta con i fan. Non sorprende trovare Fedez in testa per numero di follower su Instagram, con la sua presenza digitale che resta una delle più influenti nel panorama italiano.

La situazione cambia se si guarda a TikTok, piattaforma particolarmente amata dal pubblico giovane. Non tutti gli artisti risultano attivi: dal censimento emergono due assenti, Patty Pravo e Colombre. Il dato interessante è la forte presenza degli artisti più giovani e dei volti già noti al pubblico under 30, confermando TikTok come piattaforma d’eccellenza per parlare alle nuove generazioni.

Nonostante Facebook sia ancora oggi il social con il maggior numero di utenti attivi mensili in Italia, gli artisti della Gen Z e molti Millennial non presidiano la piattaforma. Ben 8 Big in gara non hanno una pagina Facebook attiva, evidenziando un cambiamento generazionale netto nel modo di comunicare e costruire il proprio rapporto con il pubblico. I primi 5 artisti per follower su Facebook sono Fedez, J-Ax, Elettra Lamborghini, Francesco Renga e Arisa.

Tra i Millennial che non hanno Facebook spiccano Nayt e Maria Antonietta. L’edizione del Festival conferma un trend ormai stabile: i social media sono parte integrante della narrazione artistica. Instagram è il luogo comune dove tutti dialogano, TikTok è la vetrina ideale per conquistare la Gen Z, mentre Facebook vede allontanarsi le nuove generazioni. Per i brand, gli addetti ai lavori e gli editori digitali, questi dati rappresentano una bussola preziosa per capire come comunicare durante il Festival e su quali piattaforme puntare per intercettare segmenti di pubblico diversi.