Sanremo: i 30 big in gara

Trenta big sono sempre e comunque troppi, soprattutto in anni di vacche magre. Ma Sanremo è oversize per definizione, e anche quest’anno Carlo Conti non ha resistito all’idea di buttare nel calderone quanti più ingredienti possibili. Scommettendo sui debuttanti e sui ritornanti, sui veterani e sui giovanissimi.

I nomi dei partecipanti includono Bambole di Pezza, Eddie Brock, Nayt, Samurai Jay, Sayf, la coppia formata da Maria Antonietta e Colombre, Tredici Pietro. Il pubblico adulto-generalista potrà scoprire questi nuovi nomi, mentre potrà apprezzare i ritorni di una signora assoluta della nostra canzone come Patty Pravo, ma anche di Raf.

In mezzo ci sono tanto pop, tanto rap, tanto di quello che un tempo si chiamava indie, tanta Campania, tanti figli d’arte, tanti ex vincitori. Ci sono anche poche donne, ma di peso, come Nicoletta Strambelli, Malika Ayane, Arisa, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Levante, Mara Sattei. La presenza contemporanea e divergente di Maria Antonietta e Colombre, delle Bambole di Pezza e di Elettra Lamborghini potrebbe aprire un dibattito sul contributo femminile alla canzone.

Il cast comprende anche Michele Bravi, Dargen D’Amico, Chiello, Fulminacci, J-Ax e soprattutto Enrico Nigiotti. Difficile parlare di favoriti per la kermesse, anche se qualcuno guarda alla coppia Fedez e Masini. Sal Da Vinci insegue questo ritorno da 17 anni, mentre Lda, Aka 7even e Samurai Jay proveranno a dimostrare la vitalità e l’eclettismo della scena urban newpolitana.