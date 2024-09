Sanremo Giovani: svelato il nuovo presentatore

Ieri sera, Carlo Conti è apparso al Tg1, ma non ha fornito informazioni concrete sul Festival di Sanremo, limitandosi a confermare che non sarà lui a condurre Sanremo Giovani. Il nome del nuovo conduttore è Alessandro Cattelan, come riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, che ha sottolineato che la notizia non è nuova, essendo stata già anticipata lo scorso 6 giugno. Candela ha spiegato che Cattelan non solo guiderà Sanremo Giovani su Rai2, ma è anche in trattativa per condurre il DopoFestival e una serata del Festival stesso. La firma ufficiale per il contratto non è stata ancora eseguita, ma quando ciò avverrà, Conti annuncerà il tutto al Tg1.

La situazione di Cattelan è piuttosto interessante, poiché egli è reduce da un’esperienza televisiva non particolarmente fortunata su Rai2 con il programma “Da Vicino Nessuno è Normale”. Nonostante ciò, per il Festival di Sanremo 2025 è prevista una collaborazione significativa tra lui e Conti. La visione per il festival sarà di tipo corale e celebrativo, con Conti che avrà un ruolo da capitano e Cattelan che parteciperà attivamente. Si prevede che le cinque serate del festival vengano concluse tra mezzanotte e mezzanotte e mezza, un orario che potrebbe creare problemi per Rai Pubblicità, costringendola a rinunciare a due ore di spot pubblicitari.

In aggiunta, Cattelan sarà anche coinvolto nella serata evento di Sanremo Giovani di dicembre e avrà un ruolo nella commissione per la selezione dei brani. Inoltre, si prevede che Cattelan affianchi Carlo Conti come co-conduttore in una delle serate del Festival. Sebbene non abbia ottenuto il ruolo di conduttore principale del Festival, sembra che Cattelan riceverà un’importante ricompensa con tre incarichi distinti.

Queste informazioni suggeriscono che la collaborazione tra Conti e Cattelan porterà a un’edizione di Sanremo 2025 ricca di novità e con un approccio innovativo, nonostante alcune sfide legate agli orari e alla pubblicità.