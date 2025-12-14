9.4 C
Roma
domenica – 14 Dicembre 2025
Musica

Sanremo Giovani in gara per il Festival

Da stranotizie
Sanremo Giovani in gara per il Festival

Dopo la semifinale di Sanremo Giovani, il talent dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo, si svolgerà la finale di Sarà Sanremo. La serata finale sarà presentata da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli in diretta dal teatro del Casinò di Sanremo e sarà trasmessa su Rai 1, in simulcast su Rai Radio2 e RaiPlay.
I sei concorrenti di Sarà Sanremo ancora in gara si contenderanno un posto sul palco dell’Ariston a febbraio, dove si esibiranno insieme alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, tra cui anche i concorrenti provenienti da Area Sanremo. Solo due di loro potranno salire sul palco dell’Ariston come Nuove Proposte.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Gli animali possono ubriacarsi?
Articolo successivo
Il Sud Italia leader nella transizione digitale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.