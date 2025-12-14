Sanremo Giovani in gara per il Festival

Dopo la semifinale di Sanremo Giovani, il talent dedicato alla selezione delle Nuove Proposte per il Festival di Sanremo, si svolgerà la finale di Sarà Sanremo. La serata finale sarà presentata da Carlo Conti e Gianluca Gazzoli in diretta dal teatro del Casinò di Sanremo e sarà trasmessa su Rai 1, in simulcast su Rai Radio2 e RaiPlay.

I sei concorrenti di Sarà Sanremo ancora in gara si contenderanno un posto sul palco dell’Ariston a febbraio, dove si esibiranno insieme alle Nuove Proposte del Festival di Sanremo, tra cui anche i concorrenti provenienti da Area Sanremo. Solo due di loro potranno salire sul palco dell’Ariston come Nuove Proposte.

