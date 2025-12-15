9 C
Da stranotizie
Sanremo Giovani: i vincitori

Il Teatro del Casinò ha ospitato l’evento Sarà Sanremo. Domenica 14 dicembre, Carlo Conti, affiancato da Gianluca Gazzoli, ha condotto l’appuntamento finale del percorso di Sanremo Giovani. Questo talent è stato ideato per selezionare due dei quattro cantanti in gara nella sezione Nuove Proposte dell’edizione 2026 della kermesse musicale. Gli altri due artisti sono stati scelti tramite Area Sanremo. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, insieme ai giurati fuori onda Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha scelto Angelica Bove e Nicolò Filippucci. In gara ci saranno anche Antonia, Seltsam, Welo e Senza Cri.

