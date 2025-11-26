Sanremo Giovani: i vincitori della terza puntata

Prosegue il viaggio dei cantanti di Sanremo Giovani, con l’obiettivo di arrivare in finale. La terza puntata del programma, condotto da Gianluca Gazzoli e trasmesso su Rai2, ha visto la sfida di altri sei concorrenti per passare al turno successivo. I vincitori di questa terza puntata sono stati annunciati.

Sanremo Giovani è una competizione che permette di selezionare 2 dei quattro artisti che accederanno al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte. I 24 artisti in gara si sfidano nel corso di quattro puntate, al termine delle quali saranno solo 12 a accedere alla semifinale. La finale di Sarà Sanremo determinerà i 6 cantanti che accederanno al Festival di Sanremo.

La prima puntata ha visto trionfare Antonia Nocca, La Messa e Cmqmartina, mentre la seconda puntata ha visto la vittoria di Angelica Bove, Soap e Nicolò Filippucci. Nella terza puntata, i sei cantanti che si sono sfidati hanno visto la vittoria di un altro terzetto di artisti. A sfidarsi sono stati Welo e Cainero, Caro Wow e Deddè, e Mimì e Petit.

I vincitori della terza puntata di Sanremo Giovani sono stati Welo con il brano “Emigrato”, Carol Wow con il brano “Cupido” e Petit con il brano “Un gran casino”. La Commissione musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo, ha giudicato le performance dei cantanti.

I brani dei vincitori affrontano temi diversi: Welo racconta il tema di dover abbandonare il proprio territorio di nascita, Carol Wow ha conquistato la giuria con un brano fresco e colorato, mentre Petit ha portato un brano dal forte contenuto introspettivo ed emotivo. I vincitori della terza puntata si aggiungono ai sei vincitori delle prime due puntate e continueranno il loro percorso verso la finale di Sanremo Giovani.