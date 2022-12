Sanremo Giovani: i sei artisti che hanno vinto e gareggeranno con i big

A meno di due mesi dal Festival di Sanremo 2023, ieri sera su Rai Uno è andato in onda Sanremo Giovani. Dei dodici artisti in gara (qui tutti i loro profili Instagram) ben sei approderanno al Festival e canteranno con i big sul palco del Teatro Ariston. I sei che hanno passato il turno sono: Shari, gIANMARIA, Colla Zio, Sethu, Will, Olly. A vincere Sanremo Giovani però è stato gIANMARIA con La Città Che Odi.

Amadeus ha speso delle belle parole per i ragazzi esclusi: “A me dispiace tantissimo per i ragazzi che non ce l’hanno fatta. Sono molto affezionato a loro. Credetemi è difficilissimo per me e per loro. Lo dico con grande sincerità. tutti loro sono stati bravissimi. Sono molto affezionato a loro e i loro brani erano bellissimi. Meritavano tutti di fare il Festival. Purtroppo più di sei io non ne potevo portare. Il massimo era proprio questo. Voglio così bene a questi ragazzi“.

Sanremo Giovani: i 43 artisti selezionati a ottobre sulle 1200 proposte.

Aisha – “DiscoBranda”

Alfa – “5 minuti”

Arms Around – “Prenditi cura di me”

Asteria – “Profumo”

Bais – “Vuoto bestiale”

BigMama – “Malocchio”

Calma – “SABATO SERA”

Capitolo Zerø – “Devi starmi lontano”

Caterina – “Causa Affetto”

Collettivo – “Parole di notte”

DAG – “Lacrime addosso”

Enula – “Questa Terra (che rumore fa)”

gIANMARIA – “La città che odi”

Giovanni Toscano – “Arrogantissimo”

Giuse The Lizia – “Sincera”

GrenBaud – “Estraneo”

Hal Quartièr – “Aldilà”

Iride & KTB – “Alba”

Kaze – “Ultimo Tango a Parigi”

Klaus Noir – “Mi fai sanguinare”

Malvax – “Semafori rossi”

Maninni – “Mille Porte”

Mida – “Malditè”

Nicol – “Uguali”

Nuvola – “Come te”

Obi – “Educati a farci male”

OLLY – “L’anima balla”

Pablo – “Bilbao”

Paulo – “Ti odio (mi amor)”

Réclame – “Cena di famiglia”

Romeo e Drill

Samia – “Tutto un fake”

Sarai – “Non mi piace”

SECHI – “Bugie nere”

Senza cuore – “48H”

Sethu – “Sottoterra”

Shari – “Sotto Voce”

Simone Panetti – “Una lettera alla paura”

Sina – “Coltello”

$uicide Gvng – “Morirei x te”

TES – Tutti Esageratamente Stronzi – “Giovani di mezza età”

Uno – “Se solo fossi di più”

Will – “Le cose più importanti”

Yana C – “Sola”