Sanremo Giovani, i Bnkr44: "Parliamo d'amore ma sul palco spacchiamo"

“E’ un brano pop, acustico ed elettronico, un mix micidiale, lo sentirete”. A parlare con l’Adnkronos sono i bnkr44, band toscana frizzantina ed esplosiva che si presenta tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani, e sfiderà gli altri 11 nella serata della finale martedì 19 dicembre sul palco dell’Ariston in diretta su Rai1 con il brano ‘Effetti speciali’. “La canzone racconta di un amore finito con una metafora cinematografica”, spiega la band. Il palco di Sanremo fa paura? “Siamo più gasati che impauriti”, dicono.

Anche perché la performance si annuncia bella energica. “Sul palco siamo un corpo unico, chi ci conosce già si immagina, per chi non ci conosce sarà una bella sorpresa”, dice il gruppo toscano quasi all’unisono. E si capisce che c’è grande feeling tra loro. “Vogliamo farci conoscere, siamo convinti che spacchiamo, abbiamo tante belle canzoni”, spiegano. Sanremo un concetto ‘vecchio’? “Siamo pronti a rinfrescarlo”, scherzano. E poi, più seriamente: “Si è molto rinnovato in questi ultimi anni, partecipare è un obiettivo importante”.

Le canzoni nascono in vari modi, ma la scrittura non è appannaggio di uno solo di loro. “Scriviamo un po’ tutti -dicono i bnkr44- Se dovessimo definire la nostra musica, diremmo nuova, fragrante, profumata, toscana“. E se vi dovesse capitare di vincere? “Casinò!!”, dicono in coro gli artisti toscani.

(di Ilaria Floris)