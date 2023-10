Sanremo Giovani, i 49 cantanti e gruppi in corsa per Festival 2024

Sono 49 i cantanti e i gruppi ammessi alle audizioni per Sanremo Giovani e in corsa per la partecipazione al Festival 2024. La Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Federica Lentini, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis, ha completato oggi la prima fase del proprio lavoro con la selezione dei 49 artisti ammessi alle audizioni dal vivo che si terranno presso la Sala A di Via Asiago. Il gruppo dei 49 artisti selezionati è così composto: 43 singoli (14 donne e 29 uomini) e 6 gruppi.

Al termine delle audizioni saranno 8 quelli che prenderanno parte alla finale di Sanremo Giovani 2023 in onda, in prima serata su Rai 1 e Rai Radio2, dal Teatro del Casinò di Sanremo, il 13 dicembre. A questi 8 artisti si aggiungeranno i 4 provenienti da Area Sanremo che saranno selezionati a fine novembre sempre dalla Commissione musicale Rai. Solo i primi 3, in base al Regolamento, accederanno nella veste di Big, alla 74a edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

Chi partecipa a Sanremo Giovani

L’elenco degli aspiranti concorrenti Festival comprende gruppi e cantanti che affrontano da soli l’avventura. I Santi Francesi sono un duo musicale torinese che ha vinto la sedicesima stagione di X Factor, e si presentano con il brano ‘Occhi tristi’ (Sony Music), mentre la varesina Clara, il cui nome completo è Clara Soccini, interpreta il personaggio di Crazy J nella serie ‘Mare Fuori’ e canterà ‘Boulevard’ (Warner Music). Beatrice Quinta, palermitana, anche lei della scuderia di X Factor, sarà ascoltata nella canzone ‘Alleluia’ (Sony Music), mentre il milanese Tancredi, già concorrente di ‘Amici’ e protagonista di ‘Faccio da me’, brano in duetto con Rettore, si presenta con ‘Perle’ (Warner Music), e la napoletana Vale Lp, che due anni fa divenne famosa con la canzone ‘Porcella’, non si smentisce e si presenta con il brano ‘Stronza’ (Sugar).

Nella lista dei 49 ci sono anche altri artisti giovani già abbastanza noti nell’ambiente musicale, come il gruppo fiorentino bnkr44, in audizione con ‘Effetti speciali’ (Puro Srl), o Alex Wyse, giovane cantautore di Como, tra i concorrenti di ‘Amici’ 2022, che conta oltre 50 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e si presenta con il brano ‘La mia canzone per te’ (A1 Entertainment). E ancora, la milanese Cara, al secolo Anna Cacopardo, che nel 2020 con il brano ‘Le feste di Pablo’, ripubblicato con la collaborazione di Fedez, ha ottenuto il disco d’oro e oltre 13 milioni di streaming su Spotify, che arriva alle audizioni con la canzone ‘Giulia’ (Raydada), e il rapper Leon Faun, apparso nel 2016 nel film di Cosimo Alemà, ‘Zeta – Una storia hip-hop’, che propone il brano ‘Anima’ (Universal Music).

Universal Music guida la classifica delle etichette con 12 artisti, seguita da Sony Music con 6 a da Warner con 2 artisti. Tra le etichette indipendenti in testa c’è Believe con 4 artisti, seguita da Sugar con 2 e da Carosello e Artist First con un artista ciascuna.

Nell’edizione 2023 di Sanremo Giovani, la quinta sotto la direzione artistica di Amadeus, sono state 564 le richieste di partecipazione pervenute: 202 partecipanti provenienti dal Nord Italia (181 singoli e 21 gruppi), 197 dal Sud (189 singoli e 8 gruppi) e 155 dal Centro (140 singoli e 15 gruppi). La Regione che ha presentato il maggior numero di iscrizioni è il Lazio con 100 partecipanti, 91 singoli e 9 gruppi. Seguono la Lombardia (89) e la Sicilia con 62 proposte. Scendendo nei dettagli sono 520 i cantanti singoli, di cui 334 uomini (pari al 64,23 per cento) e 186 donne (35,77 per cento). Di questi 510 gli artisti singoli italiani, mentre 10 sono quelli nati in un altro Paese. I gruppi sono 44.