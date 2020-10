Da 61 a 20: la prima scrematura degli artisti emergenti che si sono proposti a Sanremo Giovani è stata fatta e come prevedibile è stato tagliato anche il brano di Francesco Monte, che dopo aver tentato la carriera televisiva ha cercato uno spazio nel mondo della musica.

I 20 semifinalisti si sfideranno in seconda serata (dalle 22.45) su Rai Uno ogni giovedì a partire da giovedì 29 ottobre per cinque appuntamenti, fino a giovedì 26 novembre. In questo mese saranno selezionati i 10 finalisti che approderanno alla serata evento del 17 dicembre, dove saranno decretati i 6 cantanti che si esibiranno al Teatro Ariston per le nuove proposte.

Ai 6 selezionati si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo andando così a completare la rosa degli 8 artisti in gara della categoria Nuove Proposte.

Sanremo Giovani, i 20 finalisti

I nomi dei 20 semifinalisti, protagonisti di AmaSanremo, sono stati comunicati dal direttore artistico Amadeus (con lui nella Commissione musicale Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis).

ALIOTH – “Titani”;

AVINCOLA – “Goal!”;

THOMAS CHEVAL – “Acqua minerale”;

CHICO – “Figli di Milano”;

DAVIDE SHORTY – “Regina”;

FOLCAST – “Scopriti”;

GALEA – “I nostri 20”;

GAUDIANO – “Polvere da sparo”;

GAVIO – “La mia generazione”;

GINEVRA – “Vortice”;

HU – “Occhi Niagara”;

I DESIDERI – “Lo stesso cielo”;

LE LARVE – “Musicaeroplano”;

M.E.R.L.O.T – “Ssette volte”;

MURPHY – “Equilibrio”;

NOVA – “Giovani noi”;

SCRIMA – “Se ridi”;

SISSI – “Per farti paura”;

WRONGONYOU – “Lezioni di volo”;

GRETA ZUCCOLI – “Ogni cosa sai di te”.