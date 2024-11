SANREMO GIOVANI 2024: Semifinale con GRELMOS, SETTEMBRE e SELMI. Le Nostre Recensioni

Prosegue questa sera 19 novembre la corsa verso Sanremo Giovani 2025, con il secondo appuntamento dedicato alle Nuove Proposte. Dalla Sala A di via Asiago, Alessandro Cattelan guiderà una serata di sfide tra sei giovani talenti, che competono per tre posti nella semifinale del 10 dicembre. Le sfide di questa sera vedranno protagonisti: Grelmos con “Flashback” contro Rea con “Cielo aperto”; Settembre con “Vertebre” contro Moska Drunkard con “Trinacria”; e Ciao Sono Vale con “Una nuvola mi copre” contro Selmi con “Forse per sempre”.

Le pagelle assegnate ai brani comprendono: Selmi con “Forse per sempre” con un voto di 6,50, descritta come intima e sentita; Ciao Sono Vale con “Una nuvola”, votata 5,50 per un cantato confuso; Moska Drunkard con “Trinacria” ricevuto 6,50 per la scrittura intensa su un beat urban; Settembre con “Vertebre” votata 6,25 per un pezzo non particolarmente distintivo; Grelmos con “Flashback” a 5,50, giudicata poco originale; e Rea con “Cielo aperto” a 6,00 per il suo pop divertente.

Nella prima puntata si sono qualificati Mazzariello con “Amarsi per lavoro”, Mew con “Oh My God” e Tancredi con “Standing Ovation”. La giuria è composta da volti noti come Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi e il Vicedirettore Claudio Fasulo. Saranno loro, insieme ai giurati “fuori onda”, a selezionare i quattro superfinalisti che si dovranno contendere la vittoria al Teatro Ariston.

Il meccanismo dell’evento prevede una serie di appuntamenti settimanali su Rai 2, passando da 24 a 12 artisti, con la semifinale del 10 dicembre e la finalissima il 18 dicembre su Rai 1. La lista dei 24 artisti in gara include nomi come Alex Wyse, Angelica Bove, Arianna, e molti altri. Le serate sono condotte da Alessandro Cattelan, il quale rappresenta un punto di riferimento per il pubblico giovane e porta avanti una visione musicale in sintonia con le emozioni e i gusti contemporanei. La programmazione è visibile in seconda serata su Rai 2 e Rai Radio2 dopo “Belve”.