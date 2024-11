SANREMO GIOVANI 2024: Sei nuovi talenti in gara per la semifinale

Prosegue il processo di selezione di Sanremo Giovani, il programma che individuerà i talenti emergenti per il Festival di Sanremo 2025. Dopo aver selezionato i primi sei semifinalisti, sei nuovi artisti si sfideranno per tre posti nella semifinale del 10 dicembre, in diretta su Rai 2 e Rai Radio2. Questo terzo appuntamento si terrà martedì 26 novembre, presentato da Alessandro Cattelan, con i seguenti artisti: Alex Wyse con “Rockstar”, Arianna Rozzo con “J’adore”, Bosnia con “Vengo dal sud”, Cosmonauti borghesi con “Aurora tropicale”, Giin con “Tornare al mare” e Nicol con “Come mare”.

Il processo di selezione continuerà fino al 3 dicembre per le ultime sfide dirette. Al termine, saranno annunciati i 12 semifinalisti che si contenderanno sei posti per la finale del 18 dicembre su Rai 1. All’interno della finale, ci saranno anche due giovani talenti scelti attraverso Area Sanremo. Tra i qualificati alla semifinale si segnalano TANCREDI con “Standing Ovation”, SELMI con “Forse per sempre”, SETTEMBRE con “Vertebre”, MAZZARIELLO con “Amarsi per lavoro”, MEW con “Oh my God” e nuovamente TANCREDI.

Il panel di giurati sarà composto da personalità conosciute come Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi e il Vicedirettore Claudio Fasulo. I giurati, insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti e Claudio Fasulo, sceglieranno i quattro superfinalisti che si esibiranno al Teatro Ariston.

Il calendario prevede: da 24 a 12 artisti con quattro appuntamenti settimanali su Rai 2; la semifinale con i 12 artisti andrà in onda il 10 dicembre; finalmente, la finalissima si svolgerà il 18 dicembre in prima serata su Rai 1, condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan.

La lista degli artisti comprende una varietà di brani, tra cui “Rockstar” di Alex Wyse, “La nostra malinconia” di Angelica Bove, “Scorpione” di Angie, e molti altri. La competizione avrà inizio su Rai 2 il 12 novembre, culminando con la finale su Rai 1 il 18 dicembre. Il programma si propone di offrire una nuova visione musicale in sintonia con i gusti della generazione attuale. Gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti sui social e sul web.