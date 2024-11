SANREMO GIOVANI 2024: Novità, Artisti e Come Seguire in TV

Domani, martedì 12 novembre, prende il via “Sanremo Giovani”, con cinque appuntamenti settimanali condotti da Alessandro Cattelan su Rai 2 in seconda serata. Durante queste serate, saranno selezionati i finalisti che si esibiranno il 18 dicembre su Rai 1 per contendersi 4 posti nella categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo.

Quest’anno il concorso è dedicato a giovani artisti (età media 20 anni) che si presentano con un linguaggio musicale eclettico e contemporaneo. Temi come “multietnico”, “disagio”, “diversità”, “urban” e “dream pop” caratterizzano il panorama variegato di questi talenti, molti dei quali provengono da situazioni sociali diverse e portano influenze musicali che spaziano dal rap all’indie, dai cantautori ai busker. Con oltre 20 milioni di streaming, i 24 partecipanti selezionati mostrano un approccio autentico e personale alla musica, frutto delle loro esperienze e passioni.

Tra gli artisti in gara c’è una varietà significativa: studenti, lavoratori, diplomati e autodidatti, alcuni già noti al pubblico grazie ai social e ai talent show, mentre altri sono ancora sconosciuti. Rispetto alle edizioni precedenti, “Sanremo Giovani” punta a dare a ogni partecipante l’opportunità di esprimere la propria personalità artistica.

La giuria, composta da figure di spicco come Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi e il vicedirettore Claudio Fasulo, avrà il compito di selezionare i migliori artisti per la finale. I 4 superfinalisti che si contenderanno la vittoria sul palco del Teatro Ariston saranno scelti anche con l’assistenza di giurati esterni.

Il format della competizione prevede: la selezione da 24 a 12 artisti tramite quattro serate settimanali, la semifinale il 10 dicembre, e infine la finalissima con 4 artisti il 18 dicembre, condotta da Carlo Conti e Alessandro Cattelan. Tutte le serate saranno trasmesse su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2.

La lista degli artisti in gara comprende nomi come Alex Wyse, Angie, Arianna Rozzo, e molti altri. Le loro canzoni possono essere ascoltate tramite il link fornito sui social ufficiali di Sanremo.