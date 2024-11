SANREMO GIOVANI 2024: I Candidati per la Semifinale

Terzo appuntamento con Sanremo Giovani, dove sei artisti si sfideranno per entrare nella semifinale del 10 dicembre. La selezione continuerà fino al 3 dicembre, data dell’ultima puntata dedicata alle sfide dirette. Solo alla fine di questi appuntamenti saranno annunciati i 12 semifinalisti che lotteranno per i sei posti disponibili nella finale del 18 dicembre su Rai 1. Due giovani talenti saranno selezionati anche tramite Area Sanremo.

Durante il terzo appuntamento, in programma martedì 26 novembre, condotto da Alessandro Cattelan, gli artisti in gara saranno: Alex Wyse con “Rockstar”, Arianna Rozzo con “J’adore”, Bosnia con “Vengo dal sud”, Cosmonauti borghesi con “Aurora tropicale”, Giin con “Tornare al mare” e Nicol con “Come mare”.

Già qualificati alla semifinale ci sono: Tancredi con “Standing ovation”, Selmi con “Forse per sempre”, Settembre con “Vertebre”, Mazzariello con “Amarsi per lavoro”, Mew con “Oh my God” e di nuovo Tancredi con “Standing ovation”. I giurati che selezioneranno i migliori artisti per la finale includono nomi noti come Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi e il Vicedirettore Claudio Fasulo. Insieme ai “giurati fuori onda”, Carlo Conti e Claudio Fasulo, sceglieranno i 4 superfinalisti per il palco del Teatro Ariston.

Il meccanismo dell’evento prevede quattro appuntamenti settimanali su Rai 2 per ridurre da 24 a 12 artisti. La semifinale, condotta sempre da Cattelan, andrà in onda il 10 dicembre, con un commento su Rai Radio2. Finalmente, la finale avrà luogo il 18 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo, con la conduzione di Carlo Conti e Alessandro Cattelan, trasmessa su Rai 1.

La lista dei 24 artisti comprende diversi talenti emergenti, presentando brani come “Rockstar” di Alex Wyse, “La nostra malinconia” di Angelica Bove, e “Scorpione” di Angie, tra gli altri. La competizione è iniziata il 12 novembre su Rai 2 e culminerà nel principale evento musicale del 18 dicembre.

Alessandro Cattelan, esperto nel panorama musicale e attento ai gusti giovanili, guiderà ogni artista in un percorso ricco di sfide. L’iniziativa di Sanremo Giovani mira a presentare nuovi talenti e una visione innovativa del panorama musicale attuale.