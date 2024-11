SANREMO GIOVANI 2024: I CANDIDATI E LE NOSTRE VALUTAZIONI

Martedì 12 novembre dà inizio a “Sanremo Giovani”, un evento che si snoda in cinque appuntamenti. Alessandro Cattelan condurrà la competizione, che culminerà il 18 dicembre con la selezione di 4 finalisti per il Festival di Sanremo, nella categoria “Nuove Proposte”. Questa sera si svolgeranno le prime sfide: Synergy contro Tancredi, con Tancredi già qualificato per la semifinale, e altri duelli come Mew contro Sidy e Angie contro Mazzariello.

A valutare le performance ci sarà una giuria composta da nomi noti come Ema Stokholma, Carolina Rey, Enrico Cremonesi e Claudio Fasulo. I giurati, insieme a Carlo Conti e Claudio Fasulo in veste di “giurati fuori onda”, determineranno i 4 superfinalisti che si esibiranno sul palco del Teatro Ariston.

Il meccanismo dell’evento prevede che da 24 artisti si passi a 12 attraverso quattro appuntamenti settimanali su Rai 2, proseguendo con la semifinale il 10 dicembre. Gli artisti in gara scenderanno a 6 fino ad arrivare ai 4 che parteciperanno alla finale dal vivo, in prima serata su Rai 1. Tra i brani in gara ci sono titoli come “Rockstar” di Alex Wyse e “La nostra malinconia” di Angelica Bove.

Le esibizioni di questa sera includeranno i seguenti artisti e canzoni: Mew con “Oh My God”, Synergy con “Fiamma”, Tancredi con “Standing Ovation”, e molti altri. Le loro performance verranno giudicate con punteggi, come nel caso di Mew che ottiene 6,30, mentre Synergy riceve 6,00.

La competizione non solo mette in risalto talenti emergenti, ma offre anche una visione rinnovata della musica contemporanea, in linea con le emozioni della generazione attuale. “Sanremo Giovani” rappresenta un’opportunità preziosa per gli artisti di confrontarsi e crescere.

L’appuntamento di oggi andrà in onda intorno alle 22:45, a seguire il match delle Nitto ATP Finals tra Jannik Sinner e Taylor Fritz. Il programma sarà disponibile anche su Radio2 e RaiPlay, e i telespettatori possono seguire gli aggiornamenti attraverso i canali social ufficiali di “Sanremo”.