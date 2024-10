SANREMO GIOVANI 2024: i 24 semifinalisti svelati

Da martedì 12 novembre, Alessandro Cattelan presenterà cinque appuntamenti settimanali su Rai 2, in seconda serata, per presentare i finalisti del concorso che il 18 dicembre si contenderanno 4 posti per la categoria “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo. Un totale di 24 giovani artisti dovrà mettere in mostra il proprio talento davanti alla Commissione Musicale, composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, con Carlo Conti e Claudio Fasulo come giurati esterni. Solo 12 di questi artisti riusciranno a qualificarsi per la “semifinale” del 10 dicembre, sempre condotta da Cattelan su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2, con il commento di Giulia Nannini, Julian Borghesan e Giorgiana Cristalli.

I 6 più votati, insieme a 2 artisti provenienti da “Area Sanremo”, accederanno alla finalissima che si terrà al Teatro del Casinò di Sanremo il 18 dicembre, prima di raggiungere il prestigioso Teatro Ariston e il Festival di Sanremo 2025. Le audizioni dal vivo si sono svolte mercoledì 23 ottobre presso la Sala A di via Asiago a Roma, dove sono stati selezionati 46 partecipanti fra i 564 iscritti a Sanremo Giovani. La Commissione musicale, presieduta dal Direttore artistico Carlo Conti, ha successivamente annunciato i nomi dei 24 semifinalisti.

Carlo Conti ha dichiarato che il panorama musicale di Sanremo Giovani è molto vario, abbracciando diversi generi dalla musica d’autore al pop, dal rap a nuove sonorità. Ha sottolineato la qualità delle canzoni e dei testi, evidenziando storie personali e temi significativi tra i concorrenti. Conti ha rimarcato la maturità artistica dei partecipanti, che si sono dimostrati pronti e consapevoli del loro potenziale. La Commissione ha dato priorità agli artisti, oltre che alle canzoni, auspicando un lungo percorso artistico per i selezionati e una futura opportunità per coloro che hanno partecipato alle selezioni.

La lista dei semifinalisti include artisti come Alex Wyse, Angelica Bove, Angie Scorpione, e molti altri, ognuno con il proprio brano da presentare. La competizione promette di essere un palcoscenico per talenti emergenti.