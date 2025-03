Sanremo: Gara per i Festival Bandita Fino al 2028, La Rai in Collera

Il Comune di Sanremo ha avviato una gara per l’organizzazione del Festival della Canzone Italiana fino al 2028, suscitando la protesta della Rai. Dopo una sentenza del Tar della Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai, il Comune ha cercato nuovi partner per le edizioni 2026, 2027 e 2028, con la possibilità di proroghe. Il bando è rivolto a operatori economici con esperienza nella gestione di eventi di rilevanza nazionale e potrebbe portare a un cambiamento significativo per il festival, ora aperto a nuovi organizzatori, incluse altre reti come Mediaset e Warner Bros. Discovery, ma escludendo Netflix e Prime Video.

Dal punto di vista economico, il Comune richiede un minimo di 6,5 milioni di euro all’anno, con un incremento rispetto ai 5 milioni precedenti, oltre all’1% delle entrate pubblicitarie legate al Festival. Il nuovo partner sarà responsabile della trasmissione di eventi correlati, come “Sanremoinfiore”, e dei costi associati, mentre il Comune manterrà il controllo sulla sede dell’evento. La selezione avverrà in due fasi: una prima di verifica dei requisiti e una negoziale con il partner scelto, con particolare attenzione alla qualità artistica e alla promozione del territorio di Sanremo.

La decisione del Comune ha suscitato una reazione negativa in Rai, che potrebbe impugnare la delibera davanti al Tar, sollevando interrogativi sobre la continuità della kermesse e il futuro della collaborazione con la tv di Stato.