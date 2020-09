“Non immaginiamo neanche che Sanremo non possa esserci. L’auspicio è che da qui ai primi di marzo si possano trovare le misure di sicurezza che possano consentire l’afflusso in sala normale senza correre alcun rischio. Credo sia questo l’obbiettivo”. Lo ha detto il presidente della Rai, Marcello Foa, a margine del Prix Italia, sottolineando che “nessuno vuole prendere decisioni avventate, ma la lezione del Prix Italia è quella giusta: a un certo punto devi crederci, devi andare avanti e credo che Sanremo, che è stato l’ultimo grande evento prima del lockdown, nell’edizione 2021 possa essere ricordato come un momento di ripartenza gioiosa dopo la parentesi del covid. Naturalmente tutto questo con la responsabilità che è necessaria”.

Fonte