Sanremo, Fabrizio Corona svela il mistero: ‘Hackerate le canzoni!’

Manca un giorno all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e Fabrizio Corona ha lanciato una provocazione che potrebbe turbare l’organizzazione dell’evento. Sul suo canale Telegram, ha dichiarato che tutte le canzoni in gara sono state hackerate e ha condiviso un file zip per il download, accompagnato da un messaggio che invita i suoi follower a scoprire le canzoni in anteprima. Ha anche fornito dettagli su una presunta password per accedere al file, suggerendo che sia di cinque lettere e inizi con la lettera “F”. Tuttavia, la password non è quella ipotizzata dai fan e le prime reazioni sui social network dubitano della veridicità del suo annuncio, affermando che il file zip non può essere aperto.

Molti considerano l’affermazione di Corona come una manovra per attirare l’attenzione e generare gossip intorno al festival, che avrà in Carlo Conti il suo conduttore, affiancato da Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nonostante le polemiche, pare che solo i giornalisti accreditati abbiano ascoltato le canzoni in anteprima, lasciando nell’incertezza la veridicità di quanto dichiarato da Corona. Al momento, il pubblico attende con ansia l’inizio del Festival senza credere alle notizie diffuse dall’ex re dei paparazzi, il cui messaggio sembra non avere alcun riscontro reale. La prima serata del Festival è prevista per il 11 febbraio 2025, contribuendo ad alimentare l’adrenalina tra i fan.