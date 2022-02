A distanza di due settimane dalla fine del Festival di Sanremo la top10 della classifica FIMI dei singoli più venduti è quasi tutta composta da brani in gara. Questo è il vero successo della kermesse e di Amadeus che ha scelto personalmente ogni brano.

Se il podio è rimasto invariato (Mahmood e Blanco primi, Irama secondo e La Rappresentante di Lista terzi), alla quarta posizione è salito Sangiovanni (era quinto), seguito da Dargen D’Amico (era sesto). Li segue Elisa (scesa alla sesta posizione, settimana scorsa era quarta) e Rkomi (stabile alla settima).

All’ottavo posto c’è invece l’unico singolo che non c’entra niente con il Festival di Sanremo, ovvero Pensando A Lei di Shiva.

Chiudono la Top10 i due debuttanti Tananai e Matteo Romano. Entrambi saliti rispettivamente dalla sedicesima e dalla dodicesima posizione.

La vera rivelazione qua è proprio Tananai che con la sua Sess0 Occasionale sta conquistando tutti, nonostante l’ultimo posto al Festival di Sanremo. Un successo trasversale e pure televisivo, dato che questa settimana il brano è stato ballato e cantato anche in programmi che non c’entrano niente con la musica, come il Grande Fratello Vip e Propaganda Live.

Sanremo, due settimane dopo: Brividi stabile, Tananai vera rivelazione

1 – Mahmood & Blanco (Brividi)

2 – Irama (Ovunque sarai)

3 – La rappresentante di lista (Ciao Ciao)

4 – Sangiovanni (Farfalle)

5 – Dargen D’Amico (Dove si balla)

6 – Elisa (O forse sei tu)

7 – Rkomi (Insuperabile)

8 – Shiva (Pensando a lei)

9 – Tananai (Sess0 occasionale)

10 – Matteo Romano (Virale)

11 – Ditonellepiaga & Rettore (Chimica).

12 – Gianni Morandi (Apri tutte le porte)

13 – Rkomi & Elodie (La coda del diavolo)

14 – Achille Lauro (Domenica)

15 – Blanco (Finché non mi seppelliscono)

16 – Emma (Ogni volta è così)

17 – Noemi (Ti amo e non lo so dire)

18 – Aka7even (Perfetta così)

19 – Ana Mena (Duecentomila ore)

20 – Michele Bravi (Inverno dei fiori)