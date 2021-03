Nella classifica global di Billboard per la prima volta sono presenti ben quattro brani del Festival di Sanremo: merito di Fedez, Maneskin, Madame e…

L’operazione ‘sprovincializzazione‘ della musica italiana sta funzionando. Dopo tanti anni, il Festival di Sanremo è riuscito in un’impresa non da poco: conquistare uno spazio importante nella classifica Billboard. Non in quella generale, ovviamente, ma quella global, dedicata alla musica internazionale (escluse le produzioni americane). Per la prima volta non una, non due, ma ben quattro brani sanremesi sono riusciti a entrare nella prestigiosa graduatoria. E non solo i vincitori Maneskin e i secondi classificati Fedez e Francesca Michielin…

Sanremo 2021: quattro canzoni nella classifica Billboard

L’ingresso contemporaneo nella graduatoria Billboard è un segnale importantissimo per la musica italiana, e dà ragione a chi ha scommesso in questi anni su un’apertura verso sonorità meno legate alla tradizione ma più contemporanee.

Fedez e Francesca Michielin, ph. credits Fabrizio Cestari

Non si tratta della prima volta che canzoni italiane entrano in questa classifica importante, ma è la prima volta che ben quattro canzoni in lingua italiana riescono in questa impresa. Di quali si tratta? Di Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, alla posizione numero 100; di Zitti e buoni dei vincitori Maneskin, alla posizione 106; a sorpresa di Musica leggerissima di Colapesce e Dimartino, 120esimi e in grado di conquistare anche il pubblico d’Oltreoceano; e infine di Voce di Madame, 146esima in classifica.

La musica italiana nella Billboard

Ovviamente, già in passato canzoni italiane sono riuscite a entrare in classifica. Lasciando stare i casi di artisti italiani con produzioni in inglese, come i milanesi Meduza, o i brani dance di Gigi D’Agostino e La Vision, bisogna segnalare al meno il recente successo di Sfera Ebbasta con la sua Baby, forte però della presenza in featuring della superstar colombiana J Balvin. Il trapper di Cinisello non aveva comunque superato la posizione 126.

Fedez e Francesca Michielin, ph. credits Fabrizio Cestari