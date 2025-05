Sanremo: bando obbligatorio, la Rai in difficoltà

Il Consiglio di Stato ha confermato che il Comune di Sanremo deve indire una gara pubblica per l’assegnazione del Festival di Sanremo. Sono stati respinti i ricorsi presentati da Rai e Rai Pubblicità, così come da parte del Comune, che ha già messo a punto un bando per la gestione del festival per il triennio 2026-2028, con possibilità di estensione fino al 2030.

La decisione segue un precedente pronunciamento del Tar della Liguria, che aveva dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla Rai per le edizioni 2024 e 2025, a seguito del ricorso di Just Entertainment, interessata alla gestione dell’evento. Il bando prevede requisiti specifici, tra cui un corrispettivo minimo di 6,5 milioni di euro per ogni edizione e una percentuale dell’1% dei ricavi pubblicitari, insieme ad obblighi promozionali legati agli eventi locali.

La scadenza del bando, fissata per il 19 maggio, ha visto come unica offerta quella della Rai, mentre Warner Bros e Mediaset non hanno partecipato. Tuttavia, l’essere l’unico offerente non garantisce alla Rai una situazione favorevole, poiché potrebbe avere luogo una fase negoziale in cui il Comune cerca di migliorare le condizioni, mentre la Rai potrebbe tentare di ridurle per motivi di sostenibilità.

Il Tar ha respinto anche una richiesta di sospensiva avanzata da Just Entertainment, fissando un’udienza per il 17 ottobre 2025. Just Entertainment ha sottolineato che i criteri del bando potrebbero favorire soltanto la Rai. Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha annunciato che la prossima settimana saranno presi i primi provvedimenti per la nomina della Commissione che si occuperà della selezione.

