Amadeus annuncia il cast dei 26 cantanti Big in gara a Sanremo 2021, che ha già ribattezzato il “festival della rinascita” post Covid e che è previsto dal 2 al 6 marzo prossimi al Teatro Ariston. Il conduttore e direttore artistico del festival li comunica alla spicciolata durante la finale di Sanremo Giovani, in diretta su Rai1, su Radio2 Rai e su RaiPlay, in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo. Per il finale della serata, Amadeus – in collegamento con il Tg1 prima dell’inizio della diretta – ha annunciato un “amico speciale che tutti voi conoscete” senza nominarlo. Ma il pensiero è andato subito a Fiorello.

