Sanremo: accordo Rai per il Festival della Canzone Italiana

Dopo intense trattative, è stato siglato un accordo tra il Comune di Sanremo e la Rai per l’organizzazione e la trasmissione del Festival della Canzone Italiana. La manifestazione rimarrà quindi a Sanremo, nella storica cornice del teatro Ariston, per il triennio successivo, con la prossima edizione programmata dal 24 al 28 febbraio 2026.

Le discussioni, durate nove mesi, si sono concluse con due giorni di confronto a Palazzo Bellevue. Pur non rivelando dettagli specifici sull’accordo, si prevede che, dopo l’approvazione del consiglio di amministrazione della Rai e il parere della Giunta di Sanremo, l’intesa avrà il via libera definitivo. Questo accordo è il risultato di un lungo percorso iniziato dopo una sentenza del Tar della Liguria, che ha annullato l’affidamento diretto della manifestazione e richiesto un bando di manifestazione d’interesse.

Il bando impone alla Rai di versare un corrispettivo minimo di 6,5 milioni, oltre a una percentuale sugli introiti pubblicitari. Include anche una clausola che consente al Comune di interrompere il rapporto, senza alcun costo, se gli ascolti scendono di 15 punti rispetto alla media delle precedenti edizioni.

Un aspetto critico della trattativa è stato lo sfruttamento del marchio Festival della Canzone Italiana, di proprietà del Comune, e del format televisivo creato dalla Rai. L’azienda aveva anche considerato alternative, con altre città pronte a entrare in gioco. La delegazione della Rai che ha partecipato ai negoziati includeva diversi dirigenti, mentre il Comune era rappresentato dal sindaco e dagli assessori competenti.