Sanremo 2026 prova generale

Manca quasi un mese a Sanremo 2026, ma il “motore” del Festival è già acceso. All’Auditorium del Foro Italico di Roma sono iniziate le prime prove dei cantanti con l’orchestra, mentre Carlo Conti è impegnato a limare gli ultimi dettagli di un’edizione che promette di essere molto interessante.

A partire da oggi, i 30 artisti selezionati da Carlo Conti hanno iniziato a salire sul palco dell’Auditorium del Foro Italico per le prime prove con l’orchestra di Sanremo. Si tratta del primo vero “crash test” per i brani in versione “sanremese”, con arrangiamenti ancora da rifinire, tonalità da aggiustare e stacchi da provare e riprovare.

Le sessioni di prova andranno avanti per settimane e serviranno anche a capire quali pezzi avranno più impatto in diretta televisiva e quali richiederanno aggiustamenti dell’ultimo minuto. Intanto, lunedì 26 gennaio toccherà ai giornalisti giudicare per la prima volta le canzoni in gara.

Sul fronte conduzione, Laura Pausini affiancherà Carlo Conti in tutte e cinque le serate, in un ruolo a metà tra padrona di casa e super-ospite permanente. Restano però da definire le altre tessere del puzzle, con Conti che ha promesso l’arrivo di altri co-conduttori e co-conduttrici. La sensazione è che il direttore artistico voglia fare pesare di più le canzoni e la gara in sé, rispetto ai fuochi d’artificio garantiti da eventuali grandi ospiti.

