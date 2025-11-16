Sanremo 2026: pronostici e sorprese tra i big italiani

Febbraio si avvicina e l’attesa per il Festival di Sanremo cresce. Chi saranno i big italiani in gara? Carlo Conti annuncerà ufficialmente la lista dei partecipanti, probabilmente il 30 novembre al Tg1 delle 13.30. Nel frattempo, molte indiscrezioni girano su chi potrebbe calcare il palco dell’Ariston.

Le band potrebbero assente al Festival: le previsioni suggeriscono che non ci sarà nemmeno un gruppo in gara. Tra le cantanti papabili, ci sono California, ex componente dei Coma_Cose, Patty Pravo e Angelina Mango, che ha recentemente pubblicato un nuovo album dopo un anno di pausa. Altri nomi che circolano sono Levante, Arisa, Malika Ayane, Serena Brancale e Sarah Toscano. Inoltre, si vocifera di possibili partecipazioni di Emma Marrone, Madame, Francesca Michielin, Anna Tatangelo e Amara. Per la ‘quota novità’, potrebbero esserci Emma Nolde e La Nina, mentre sembra certo che Elodie non parteciperà.

Per quanto riguarda i big maschi, sono attesi molti artisti della scena rap, come Tedua, Chiello, Luchè, Rancore e Clementino. Anche Kid Yugi potrebbe esserci, mentre non si prevede la presenza di Geolier e Lazza. Attenzione anche a Bresh e Settembre, vincitore della categoria Giovani lo scorso anno. Voci parlano di un possibile ritorno di Marco Masini e Fedez insieme, ma sembra più un’illusione che una conferma.

Tra i nomi che potrebbero finalmente apparire a Sanremo ci sono Tommaso Paradiso, Fulminacci, Ermal Meta, Tananai, Diodato e Blanco. Possibili sorprese potrebbero arrivare da Daniele Silvestri, Venerus e Sal da Vinci. Assenti certi saranno Lazza, Geolier, Elodie, Giorgia e Achille Lauro, mentre Fabrizio Moro ha già dichiarato che non parteciperà, criticando il Festival come spettacolo televisivo anziché gara musicale. Tiziano Ferro non presenterà alcun brano a Conti.