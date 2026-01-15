Sanremo 2026, programma e cantanti

L’attesa per la 76esima edizione del Festival della canzone italiana è ormai entrata nel vivo. Il Festival di Sanremo 2026 si svolgerà al Teatro Ariston da martedì 24 a sabato 28 febbraio 2026, una collocazione scelta per evitare la sovrapposizione con i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano-Cortina. La guida artistica e la conduzione restano saldamente nelle mani di Carlo Conti, affiancato sul palco dell’Ariston da una co-conduttrice d’eccezione come Laura Pausini.

Il Festival ripropone una struttura ormai consolidata, ma con alcuni aggiustamenti mirati. Viene confermata la divisione in due sezioni, Campioni e Nuove Proposte, con un cast ampio e trasversale che mescola grandi ritorni, debutti assoluti e collaborazioni inedite. Il vincitore della categoria principale avrà la possibilità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026.

Le date del Festival di Sanremo 2026 sono state ufficializzate con largo anticipo e rappresentano una delle principali novità rispetto alle abitudini più recenti. Le cinque serate del Festival saranno distribuite come segue: la prima serata vedrà l’esibizione di tutti i 30 Campioni in gara, la seconda serata sarà dedicata in apertura alle sfide dirette delle Nuove Proposte, la terza serata completerà il quadro con gli altri quindici Campioni e la finale delle Nuove Proposte, la quarta serata sarà quella delle cover e dei duetti e la serata finale decreterà il vincitore del Festival attraverso un sistema di votazione combinato.

Il cast dei Campioni del Festival di Sanremo 2026 è composto da 30 artisti, annunciati ufficialmente il 30 novembre 2025. Un gruppo eterogeneo che attraversa generazioni, stili e linguaggi musicali, alternando grandi nomi della scena italiana a esordi assoluti sul palco dell’Ariston. La sezione Nuove Proposte vede invece in gara quattro giovani artisti emergenti, due selezionati attraverso Sanremo Giovani 2025 e due tramite Area Sanremo 2025.